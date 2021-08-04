Belediye Başkanı Savran: “Şehrimiz Hacı Bektaş Veli'nin mirasının en önemli parçasıdır”

Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750.yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Hünkâr Hacı Bektaş Veli yaşadığı döneme sevgiyi, barışı getirmiş ve geleceğe ışık tutmuştur. Derin bir insan sevgisine, hoşgörüye, barışa, kardeşliğe, ilime dayalı düşünceleri Anadolu kimliğinin inşasına temel olmuştur” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. yıldönümü dolayısıyla Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli'yi anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Sayın bakanım, sayın cumhurbaşkanı sözcüm, sayın bakan yardımcılarım, sayın genel başkan yardımcım, sayın valilerim, kıymetli vekillerim ve belediye başkanlarım, değerli protokol üyeleri, saygıdeğer misafirler

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli çağlar öncesinde ‘gelin canlar bir olalım' demişti, bizde sizleri bu anlayışla davet ettik, sizler de geldiniz, şeref verdiniz, hepiniz hoş geldiniz.

Hünkâr Hacı Bektaş Veli yaşadığı döneme sevgiyi, barışı getirmiş ve geleceğe ışık tutmuştur. Derin bir insan sevgisine, hoşgörüye, barışa, kardeşliğe, ilime dayalı düşünceleri Anadolu kimliğinin inşasına temel olmuştur. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa rehber olan evrensel değerlerini yaşatmak, bu toprakların insanları olarak bizim için en büyük vazifelerden biridir. Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, şu an bulunduğumuz topraklardan, kendi adıyla anılmış olan Hacıbektaş ilçemizden tüm dünyaya yayılmıştır. Bu bakımdan topraklarımız bir mekân olmanın çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Burası tüm âleme sevgiyle, hoşgörüyle bakılan bir gönül dünyasıdır. Burası, incinse de incitmeyen, her ne arar ise kendi kalbinde arayan, tüm insanlığı bir gören; bütün âleme hürmet eden eşsiz bir bilincin dünyasıdır. Bu bakımdan da güzel ilçemiz ve şehrimiz, Hacı Bektaş Veli'nin mirasının en önemli parçasıdır. Bu mirasın kıymetini bilmek ve nesilden nesile aktarmak da hepimiz için bir gönül sorumluluğudur.

Huzurlarınızdan ayrılmadan Hacı Bektaş Veli'nin şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. “Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.” Bugün kalbimizde hissettiğimiz büyük sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla Hünkâr Hacı Bektaş Veli' yi rahmetle anıyor; öğretilerinin ışığında tüm insanlığın huzur, sevgi ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başta sayın bakanımız ve bakan yardımcımız olmak üzere bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.