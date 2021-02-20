Belediye Başkanı Savran, sporcular Çetinkaya ve Ekmek'e başarılar diledi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Spor Tırmanış Milli Takımına davet edilen Ömer Yasin Ekmek ve Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Poomsae Müsabakalarına Masterlar kategorisinde Nevşehir'i temsil edecek olan Mustafa Çetinkya'ya başarılar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 22-27 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek olan Spor Tırmanış Milli Takım Kampına davet edilen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Yasin Ekmek ve 10-17 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Poomsae Müsabakalarına katılacak olan Mustafa Çetinkaya'yı kabul etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar'ın da katıldığı ziyarette sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Savran, her iki sporcuya da başarılar diledi. Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu tarafından "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edilen Nevşehir'in son yıllarda birçok spor branşında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü'nün de milli takımlara çok sayıda sporcu kazandırdığını vurguladı.

Elde ettikleri başarılarla Nevşehir'i gururlandıran Nevşehirli sporcuların ileri ki yıllarda Türk Milli Takımı forması altında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Savran, Nevşehir Belediyesi olarak bundan sonra da spora verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.