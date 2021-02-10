Belediye Başkanı Savran'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Mehmet Savran'a çeşitli sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve vatandaşlar ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Mehmet Savran, bugünde çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşları konuk ederek tebrikleri kabul etti.

İlk olarak Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve beraberindeki meslek odası başkanları ile bir araya gelen Başkan Savran, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Esnafların bir şehir için ne derece önemli olduğunun bilincinden hareketle bundan sonraki süreçte de esnaflarla birlikte yürümeye devam edeceklerini kaydeden Savran, ziyaret nedeniyle misafirlerine teşekkür etti.

Birlik Başkanı Pınarbaşı da, Savran'a yeni görevinde başarılar diledi.

-“Çat Belediye Başkanı, STK Temsilcileri, Gazeteciler ve Vatandaşlardan ziyaret”

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret edenler arasında STK temsilcileri, iş insanları, belediye başkanları ve vatandaşlarda vardı.

Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Teyfik Ölmez ve Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balon üreticisi Pasha Balon Üretim A.Ş Başkanı Mehmet Halis Aydoğan ile vatandaşların tebriklerini kabul eden Savran, iyi dilekleri için teşekkür etti.

Savran'ı tebrik edenler arasında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir Temsilcisi Tolga Karaca ve İhlas Haber Ajansı Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin'de vardı.

Savran gazeteciler ile yaptığı sohbette, bundan sonraki süreçte Nevşehir'e arzulanan hizmetlerin kazandırılmasında toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek el ele vererek Nevşehir'e önemli hizmetler kazandıracaklarını vurguladı.