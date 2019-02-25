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Belediye Başkanı Seçen, KAÇEM'de incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi(KAÇEM)nde incelemelerde bulundu.


Başkan Seçen, Paşa Konağı'nda kadın eğitiminde etkin bir güç oluşturan Nevşehir Belediyesi bünyesinde eğitim çalışmalarını başarı ile sürdüren KAÇEM'i ziyaret ederek burada gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin olarak KAÇEM yetkililerinden bilgiler aldı.


Başkan Seçen, KAÇEM ‘de eğitim alan kadınlarla da bir süre sohbet eden Başkan Seçen, Nevşehir'de kadın eğitimleri alanında özellikle son yıllarda önemli bir atılım içerisinde bulunan KAÇEM'in etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

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