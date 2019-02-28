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Belediye Başkanı Seçen, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisi başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye birim müdürlerinin isimlerini kullanarak, Nevşehir’deki dar gelirli kişiler ve çocuklara yardım amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisi başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye birim müdürlerinin isimlerini kullanarak, Nevşehir'deki dar gelirli kişiler ve çocuklara yardım amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, son günlerde hayırsever vatandaşların yanı sıra bazı ticari işletme sahip ve yöneticilerini telefon ile arayan dolandırıcıların, başta şahsı olmak üzere Belediye Başkan yardımcılarının ve belediye birim müdürlerinin isimlerini kullanmak suretiyle, Nevşehir'deki dar gelirli kişiler ve çocuklara yardım amacıyla para toplandığı şeklinde ihbarlar aldıklarını belirtti.


Belediye Başkanı Seçen, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyararak şöyle konuştu: “Şahsım başta olmak üzere başkan yardımcılarım ve belediye birim müdürlerimizin Nevşehir'deki dar gelirli kişiler ve çocuklara yardım amacıyla para toplama yönünde bir talep söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmalarını ve bu tür talepte bulunanları en yakın emniyet güçlerine bildirmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” dedi.

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