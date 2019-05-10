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Belediye başkanlarından Arı'ya ziyaret

Ürgüp, Uçhisar ve Göreme Belediye Başkanları, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Ürgüp, Uçhisar ve Göreme Belediye Başkanları, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.


Konuk belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Arı, Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü ve Göreme Belediye Başkanı Eren ile istişarelerde bulundu.

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