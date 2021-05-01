Belediye ekipleri kapanmada tam kadro sahada

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu Nevşehir Belediyesi'nin Güzelyurt, Mehmet Akif Ersoy, Cami Cedit ve Bekdik Mahallelerindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı yenileme, yol yapım, asfalt, peyzaj ve çevre düzenleme çalışma alanlarını gezen Savran, görevli belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Tam kapanma sürecinde Nevşehir Belediyesi'nin bu dönemi avantaja çevireceğini belirterek daha kısa sürede daha çok iş yapacaklarını söyleyen Savran, “Bu süreçte belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla mesai arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yanında olmaya azami gayret göstereceğiz” dedi.

‘Yaz Boyunca Sıcak Asfalt Serimi Sürecek'

Savran, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda Güzelyurt Mahallesi'ndeki Göktürk Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladı. İnşaallah hafta sonu asfalt serimini tamamlayarak en kısa sürede caddemizi yeniden trafiğe açacağız.Yaz aylarında ise bu caddemizdeki asfaltın üzerine konfor tabakası serilecek. Daha sağlam ve konforlu bir asfalt için bunu yapmamız şart. Caddemizde ayrıca yaya kaldırımlarını yeniledik ve ağaçlandırma çalışması da yaptık. Mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Sıcak asfalt seriminin diğer mahallelerde de süreceğini kaydeden Başkan Savran, “Altyapı ve üstyapı problemi bulunan hiçbir mahallemiz kalmayacak” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde de incelemelerde bulunan Savran, burada da mahalle sakinleri ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Savran,”Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan son derece memnun. İnşallah bu bölgenin hem altyapı problemini bitireceğiz hem de parke taşlardan yollarımızı kurtaracağız. Bu caddeyi pırıl pırıl yapacağız. Ben bu çalışmalarda görev yapan emekçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların özverisi ve gayretiyle Nevşehir'i çok güzel yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.