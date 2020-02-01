Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Nevşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Nevşehir'de zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı dolayısıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 164 personelin görev yaptığı Karla Mücadele Ekibi, öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde iş makinalarının yardımı ile kar kürüme çalışmaları gerçekleştirirken yollarda yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde şehir merkezinde trafikte hiçbir aksama yaşanmazken kaldırımlarda yapılan hummalı çalışma ile yayalara da güvenli bir ulaşım imkanı sunulmuş oldu.

Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Çağrı Merkezi'ne iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak yönlendiriyor.