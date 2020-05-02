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Belediye ekipleri yağış ile birlikte teyakkuza geçti

Nevşehir’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Nevşehir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Yağış ile birlikte şehrin birçok farklı noktasında çalışan belediye ekiplerini sahada koordine eden Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara eşlik etti.


Nevşehir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağışta, halkın olumsuzluk yaşamaması için Nevşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle kentin çeşitli mahallelerindeki bazı apartman ve işyerlerinin zemin katlarında yaşanan sel baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti. Sel sonrası çamurla kaplanan ana caddeler ve yaya kaldırımları da yine belediye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi.


Bu arada Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta ve İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sahada koordine eden Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara eşlik etti.

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