İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Belediye ekipleri yol bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri olumsuz kış şartlarından etkilenen ve bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Şehir yollarındaki konfor ve güvenliği sağlamak için milyonlarca liralık altyapı ve üstyapı yatırımı yapan ve yapmaya devam eden Nevşehir Belediyesi, diğer taraftan da hasar gören mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım ve onarım faaliyetleri, ağır kış şartlarından hasar gören yollarda devam ediyor.


Tüm mahallelerdeki ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar ile yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.