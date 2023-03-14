Belediye ekipleri yol bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor

Şehir yollarındaki konfor ve güvenliği sağlamak için milyonlarca liralık altyapı ve üstyapı yatırımı yapan ve yapmaya devam eden Nevşehir Belediyesi, diğer taraftan da hasar gören mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım ve onarım faaliyetleri, ağır kış şartlarından hasar gören yollarda devam ediyor.

Tüm mahallelerdeki ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar ile yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.