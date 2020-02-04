Belediye Meclis üyelerinden ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyasına destek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden Belediye Meclis Üyeleri, ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyasına destek verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot dağıtmak için sosyal medyadan başlattığı ve kısa sürede büyük ilgi gören ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyasına belediye meclis üyelerinden de destek geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden meclis üyeleri, kampanyadan dolayı Arı'ya teşekkür ederek desteklerini iletti.

Kampanya ile birlikte tüm Nevşehir'in bir kez daha kenetlendiğini ve bir ve beraber olduğu sürece neleri başarabileceğini gösterdiğini kaydeden Başkan Arı, kısa sürede çok sayıda kişinin destek verdiği kampanya sayesinde yüzlerce çocuğun gönüllerini ısıttıklarını kaydetti.

“Bu şehrin her ferdi olarak ayrım gözetmeksizin bir ve beraberiz. Bu birlikteliği tesis etmek yeri geldiği zaman aracılık yapmak, yeri geldiğinde öncülük yapmak bizim asli görevimizdir. Yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermek için biz taşın altına elimizi koyduk ve hazır bekliyoruz. Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalsın, üşüsün, soğuktan hasta olsun istemiyorum.” diyerek başlattığı kampanyaya kısa sürede birçok kişinin destek verdiğini belirten Arı, tüm Nevşehir halkına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Arı, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri ihtiyaç sahibi ailelerimize zaten belediye olarak yardımlarımızı ulaştırıyorduk. Ancak bizim ulaşamadığımız birçok insanın da olduğunu biliyorduk. Toplumun tüm kesimlerinden ihtiyaç sahibi aileleri bizlere bildirmeleri için destek istedik. Bunla birlikte çok sayıda hemşehrimizden maddi destekte geldi. Bize şu ana kadar bin 500 kişi ulaştı ve 6 mahallemizde mont ve bot dağıtımını tamamladık. Diğer mahallelerimizde ekiplerimiz ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Katkı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.