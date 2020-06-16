BEM BİR-SEN'DEN Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye teşekkür plaketi

BEM BİR-SEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.

BEM BİR-SEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret ederek işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunurken BEM BİR-SEN Şube Başkanı Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'ye kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'de ziyaretlerinden dolayı BEM BİR-SEN Şube Başkanı Feridun Özdemir'e teşekkür ederken bir süre görüştüler.