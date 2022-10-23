İhlas Haber Ajansı

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Bengü 29 Ekimde Nevşehir'de sahne alacak

Nevşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99.

Nevşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünde halk konseri ile Nevşehirlileri buluşturacak.


Nevşehir Belediyesi; her yıl milletçe, coşkuyla, kıvançla, onurla kutlanan en büyük milli bayramımız Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ünlü sanatçı Bengü' nün vereceği konser ile yine coşkuyla kutlayacak.


29 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.00'da TÜİK Meydanı'nda halka açık ücretsiz konserde binlerce Türk Bayrağı da dağıtılacak.

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