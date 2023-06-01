Besteli Mevlid İstanbul'da seslendirildi

C. Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak projesi olan, ilk gösterimi ülkemizde yaşanan deprem felaketinin 40. gününde Ankara, ikinci gösterimi Mevlid'in kaleme alındığı Bursa'da yapılan ‘Besteli Mevlîd: Rahmet Gecesi' bu kez İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Düzenlenen programa, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç, ASAM Başkanı Musa Serdar Çelebi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. İsmail Kara, KÜN Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Uysal, KÜN Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda F. Aktan ve kültür sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümü, UNESCO tarafından 2022 Yılı Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri bünyesine alındı ve aynı yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Süleyman Çelebi Yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede Süleyman Çelebi'nin Bursa'da kaleme aldığı, ortak kültür değerimiz, Vesiletü'n-Necât olarak da adlandırılan Mevlid'in 20. Yüzyılda Hafız Kemal Batanay tarafından bestelenen formu İstanbul'da ilk kez icra edildi. Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliği, Hocazade Mustafa Uysal'ın koordinatörlüğü, Hafız Ahmet Çalışır'ın müzik direktörlüğü ve Neyzen Ahmet Şahin'in meşk yönetmenliği eşliğinde gerçekleşen konser, Süleyman Çelebi'nin hayatını ve Mevlid'in hikayesini anlatan belgesel gösterimiyle başladı. 89 ayrı makam ve 10 farklı usulü içinde barındıran eserle, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inin geniş kitlelere ulaşması hedeflendi. Rahmet Gecesi'nde, Süleyman Çelebi anıldı ve deprem şehitlerimiz için hatim duası okundu.