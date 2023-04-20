Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin 40. gününde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnesinde ilk kez seslendirilen Bestekâr Kemal Batanay'ın 1956 yılında bestelediği Mevlid-i Şerif (Besteli Mevlid), kaleme alındığı Bursa'da ilk kez icra edilecek.

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümünün UNESCO tarafından 2022 yılı anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasının ardından Süleyman Çelebi'nin Bursa'da kaleme aldığı 'Vesiletü'n-Necât' olarak da adlandırılan mevlid, ülkemizde, Balkanlar ve Orta Asya'da icra edilerek Süleyman Çelebi yâd edilecek. Mevlid, kaleme alındığı Bursa'da 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde Kemal Batanay'ın bestesiyle ilk kez seslendirilecek.

Besteli Mevlid nedir?

Besteli Mevlid, Hafız Kemal Batanay'ın İSAM kütüphanesinde bulunan el yazması orijinal notaları ile icra edilmekte olup, klasik üslupta okunan mevlidin besteli formdaki tek örneğidir. Besteli Mevlid, Türk musikisinin az bilinen makam ve usullerinin de yer aldığı saba makamındaki cumhur ilahi ile başlayan, salavatlaması ile devam eden, bahirler arasında tevşihlerin yer aldığı; bahirlerin üç bölümünün serbest tarzda, sekiz bölümünün ise ritimli bestelendiği, kar-ı natık özelliklerini taşıyan nadide bir eserdir. Merhum Batanay, Mevlid'i Şerif'in 12 bahrini musikimizin 89 makamı ve 10 farklı ritmi ile bestelemiştir.

Proje genel koordinatörlüğü Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Uysal tarafından yürütülen Besteli Mevlid eseri, Müzik Direktörü Hafız Ahmet Çalışır ve Meşk Yönetmeni Neyzen Ahmet Şahin'in idaresinde beş mevlithan ve on saz (mansur ney, süpürde ney, rebap, klasik kemençe, viyalonsel, tanbur, kanun, ud, bendir, daire) sanatçısı tarafından icra edilmektedir.