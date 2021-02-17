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Beyaz şehir Nevşehir

Nevşehir’de dün yağan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Nevşehir'de dün yağan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Nevşehir'de dün öğle saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar yağışı gece boyunca devam ederken kent ise beyaza büründü. Nevşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca kar ile mücadele çalışmalarını sürdürürken yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bulundu.


Nevşehir'de yağan kar yağışı ile birlikte başta Kayaşehir olmak üzere kentte bir çok alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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