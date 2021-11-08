'Bi hareketine Bakar Hayat kampanyası' için emniyet müdürü direksiyon başına geçti

'Bi Hareketine Bakar Hayat' mottosuyla yürütülen kampanya çerçevesinde kamuoyunda farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla 'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı yeni bir kampanya düzenlendi. Düzenlenen kampanya çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay 'da kampanyaya katılan isimlerden oldu.

Atunay Direksiyon başında; "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde altmış azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" açıklamasıyla kampanyaya destek oldu.