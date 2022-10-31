Bir hafta da 11 binden fazla araç denetlendi

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 855 araç denetlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;11 bin 855 araç ve araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Polis sorumluluk bölgesinde, 16 maddi hasarlı, 9 yaralanmalı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. Son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi ölürken 13 kişi de yaralandı.

Ayrıca yapılan denetlemelerde 23 araç trafikten men edilirken, 2 bin 487 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.