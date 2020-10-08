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BM Polis Birimi Başkanı Carrilho, Nevşehir'de incelemelerde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ve beraberindekiler Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ve beraberindekiler Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.


Birleşmiş Milletler (BM) Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ve beraberindeki heyet Nevşehir'de gezi ve incelemede bulundu. Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek amacıyla Nevşehir'e gelen Carrilho, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.


Kapadokya'daki turizm merkezleri ile kent hakkında Carrilho'a bilgi veren Artunay, günün anısına hediye takdim etti.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a çalışmalarında başarı dileyen Carrilho, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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