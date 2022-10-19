Bölge lezzetlerine Bengi Kurtcebe dokunuşu ve kariyer yolculuğu

Uçhisar Sanat Yerleşkesi uygulama mutfaklarında yapılan atölye çalışmalarında pastacılığın bilimsel esasları hakkında bilgilerini öğrencilerimizle paylaşan Kurtcebe, mutfaklarda malzeme kullanımı, ısı ve fırın kontrolü, çırpma, emülsifiye etmenin püf noktalarını verdikten sonra bölgemizde yetişen ayvalarla üzeri crumble ve bademle kaplı kek yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Atölye çalışmaları sonrasında Uçhisar Sanat Yerleşkesi Konferans Salonu'nda Öğr. Gör. Melih İçigen moderatörlüğünde yapılan söyleşide kariyer yolculuğunu anlatan Kurtcebe, öğrencilerimizden gelen soruları cevapladı.