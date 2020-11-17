İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boşanma davasında yakınları birbirine girdi: 4 yaralı

Nevşehir Adliyesinde boşanma duruşmasına giren bir çiftin yakınları adliye önünde birbirine girdi.

Taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Nevşehir Adliyesinde bugün boşanma davaları görülen S.Ç. ve C.Ç. çiftinin yakınları, mahkemenin bitmesini dışarıda bekledi. Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin yakınları bekleyişleri sırasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taşlı sopalı kavgada 4 kişi hafif yaralandı.


Polisin tarafları ayırmasının ardından, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.D. (45), M.A.B. (27). M.B. (22), ve C.M.B. (52) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Her iki tarafından da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.