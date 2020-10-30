Bu mezarı gören bir daha bakıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Sultan 2. Abdulhamit'in telgrafçısının kaya üzerinde bulunan mezarı, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde köprü üzerinde bulunan mezar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, kaya üzerinde bulunan mezara bakan bir daha bakıyor. Sultan 2. Abdulhamit zamanında sarayda telgrafçı başı olarak çalışan Ahmet Mustafa Efendi ve eşinin mezarı Ortahisar beldesinde 1919 yılında yapımı tamamlanan köprünün başında bulunuyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mezarda bizler için çok önemli bir şahsiyet olan Ahmet Mustafa Efendi, namıdiğer Hacı telgraf ve eşi yatıyor. Hacı telgraf bizim için çok önemli bir kişiliktir. Rivayete göre Sultan 2. Abdulhamit zamanında sarayda çalışmış. Sarayda telgrafçı başı olarak çalışmış. Kasabamızın iki ucunu birbirine bağlayan köprüyü de kasabamıza yaptırmıştır. Köprünün yapımına 1909 yılında başlanmış ve 1919 yılında köprü tamamlanmış. Yani yaklaşık 10 yıl sürmüş. O dönemki imkanlar ile ancak 10 yılda bitirilebilmiş. Bu sayede kasaba halkı kasabanın diğer yakasına araçlarla çok rahat bir şekilde ulaşım sağlamıştır. Köprünün yapımı için Hacı telgraf kendisi bizzat uğraşmış. Kendisi de hem köprünün yapımında çalışmış hem de maddi olarak bu köprünün yapımına büyük katkıda bulunmuş. Hatta rivayete göre parası bittiğinde köprü için imkan kalmadığında kendisi Ortahisar'daki bağlarını, bahçelerini satarak yine bu köprüye harcamıştır. Mezarı da o yüzden burada yer alıyor. Vasiyeti üzerine eşi ile beraber buraya gömülmüş” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor”

Ortahisar beldesinde kayanın üzerinde bulunan mezarın özellikle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini söyleyen Ateş, “Kasabamıza gelen turistlerin çok ilgisini çeken bu mezar başında bulunan kitabe sayesinde merak edenler mezar hakkında bilgi ediniyorlar” şeklinde konuştu.