Çalınan araç, sahibine teslim edildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden çalınan otomobil, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri yapılan çalışmalarda hırsızlık olayınının şüphelilerinin B.S. ve N.E. olduğunu belirleyerek kısa sürede yakaladı. Şahısların yapılan sorgularında, çaldıkları aracın Kayseri ili Yahyalı ilçesindeki ikametlerinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan irtibat sonucu Yahyalı ilçesinde ikametinin önünde terk edilmiş halde bulunan otomobil sahibine teslim edildi.