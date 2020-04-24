Cam firması sağlık çalışanları için 'steril triyaj' kabini üretti

Nevşehir'de faaliyet gösteren bir cam firması, korona virüs hastalarını muayene eden doktorların hastayla birebir temas etmesini önleyen 'steril triyaj kabini' üretti.

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Funny Cam firması tarafından korona virüs pozitif ya da şüphelenilen hastaların muayenesi sırasında doktorların hastayla yakın temasını engelleyen steril triyaj kabini üretti. Üretilen ilk kabin, sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesine hediye edildi.

Firma çalışanı İsmail Kahraman, “Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bizler de firma olarak destek olmak istedik. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının hasta ile yakın temas sağlamaması amacıyla üretmiş olduğumuz steril triyaj kabinini Nevşehir Devlet Hastanesine hediye ettik” diye konuştu.