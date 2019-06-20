Cami imamı üniversite birincisi oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde okul birincisi üniversite yerleşkesinin içerisinde bulunan caminin imamı oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Recep Otkan, bundan 4 yıl önce Nevşehir'e imam olarak atandı. Görev yaptığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde İlahiyat Fakültesinde okumayı hayal eden Otkan, daha sonra çalışma azmiyle hayalini kurduğu İlahiyat Fakültesini kazandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bugün düzenlenen mezuniyet töreninde de üniversite birincisi olan 24 yaşındaki Recep Otkan, 4 yıl önce kurduğu hayale kavuşmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Otkan, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden bu sene mezun oldum. Ve aynı zamanda da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan camide de görev yapmaktayım. Daha önce İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfını okumuştum. İmamlığımın Nevşehir'e çıkmasından dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Ama yılmadan tekrar üniversite sınavlarına çalışıp Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Gerçekten çok farklı bir duygu içerisindeyim. 4 yıl önce imamlık görevine başlarken aynı zamanda yeniden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladıktan sonra o gün kafamda bir hayalim vardı. Ve bugünü hayal etmiştim. Allah'a şükürler olsun ki o gün bugünleri hayal etmiştim ve o hayalime kavuştum. Birinci oldum, çok mutluyum. İnşallah yeni yolumuzda da Rabbim bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Allah tüm arkadaşlarımın yeni yollarını açık etsin diyorum” şeklinde konuştu.