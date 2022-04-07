Camiler dezenfekte ediliyor

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten Nevşehir Belediyesi, topluca teravih namazlarının kılındığı camilerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta da tüm camilerin ortak kullanım alanlarına gül suyu sıkılmıştı.