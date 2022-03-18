Çanakkale Zaferin 107. yıl dönümü kutlandı

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı'nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Törende; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği yöneticilerinin çelenklerini sunmalarının ardından saygı duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Kaldırım Mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.