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Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Nevşehir’de bir apartmanın çatı katına sıkışan ebabil, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Nevşehir'de bir apartmanın çatı katına sıkışan ebabil, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden doğaya salındı.


2000 Evler Mahallesi 9. Yol'da bulunan bir apartmanın çatısında sıkışan kuşu görev vatandaşlar, durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile çıktıkları 5 katlı apartmanın çatısında sıkışan ebabili kurtardı.


İtfaiye ekipleri, ayağına dolanan ip ve telleri makas yardımı ile kestikleri kuşu yeniden doğaya saldı.

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