İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Hacıbektaş Belediye Başkan adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı açıklandı.


CHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olarak İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday adayı olan Arif Yoldaş Altıok ismi açıklandı.


CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanı olarak görevine devam eden Ali Rıza Selmanpakoğlu aday gösterilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.