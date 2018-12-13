CHP, İYİ PARTİ ve SP Nevşehir Belediye Başkan adayını ortak çıkartacak

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti ve SP Nevşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Nevşehir'de İYİ Parti aday gösterecekken İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayını CHP ve SP'de destekleyecek. CHP İl Başkanı Kamil Gülmez yaptığı açıklamada, biz CHP olarak yerel yönetimler seçimlerinde İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak çalışması yapıyoruz dedi. Gülmez, “Biz CHP olarak yerel yönetimlerde Nevşehir'de İYİ Parti, Saadet Partisi ile tabanda ittifak çalışması yapıyoruz. Ancak tabanda görüşmelerimiz devam ediyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında tabanda herhangi bir uyumsuzluk yok. Uyum içerisinde bir aday belirledik. Ancak bu adayımızı şuan açıklamak için çok erken olduğunu düşünüyoruz. CHP Genel Merkezimiz ve İYİ Parti genel merkezi bu belirlemiş olduğumuz adayımızı kabul edipte olur demedikten sonra adayımızın ismini açıklamayı uygun görmüyoruz. İttifak olduğu takdirde Nevşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'den çıkacak. Adayımız İYİ Parti'den seçime girecek biz CHP olarak destek vereceğiz” dedi.

“CHP ve İYİ Parti ilçelerde de ittifak yapacak”

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Gülşehir'de CHP olarak İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğiz dedi. Gülmez, “Gülşehir'de de İYİ Parti'den mevcut Belediye Başkanı Vahdi Arısoy'u destekleyeceğiz. Kozaklı, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp'te İYİ Parti bizim adaylarımızı destekleyecek” diye konuştu.