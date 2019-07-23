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CHP Kadın kolları il başkanları toplantısı Nevşehir'de yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kadın kolları il başkanları toplantısı Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kadın kolları il başkanları toplantısı Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yapılıyor.


22-24 Temmuz tarihlerinde Gülşehir Kartal Otelde düzenlenen kadın kolları il başkanları toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve 81 ilin kadın kolları başkanları katıldı. Toplantıda konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “Son seçim sonuçlarını, günümüz siyasetine bakış açısını değerlendirmek üzere bir aradayız. Buradan tüm kadın kollarımıza son seçimlerde illerinizde, tüm Türkiye genelinde vatandaşlarımızın sağduyusuna sahip çıkma kararlığınıza teşekkür ediyorum. Mevsim yaza dönerken bu masalsı ilde sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Halkımız 31 Marttaki oylarıyla hepimize çok önemli mesajlar verdi. Bu seçim dünyada bir başka benzeri olmayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yaptığımız ikinci seçim oldu. İktidar bu seçimi seçimin referandum haline getirdi. Ve kaybetti. Bizim kullandığımız dil toplumun gerilmesini önledi. Korku imparatorluğunun duvarları yıkıldı. Vatandaş kendisine yapılan tehdide pabuç bırakmadı” dedi.

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