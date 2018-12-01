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CHP Kozaklı Belediye Başkan adayı belli oldu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP’nin Kozaklı Belediye Başkan adayı belli oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP'nin Kozaklı Belediye Başkan adayı belli oldu.


CHP 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Ürgüp, Derinkuyu ve Sulusaray Belediye Başkan adaylarının ardından Kozaklı Belediye Başkan adayının da Bülent Öcal olduğu açıklandı.


Kayseri'de reklam ajansı sahibi olan Bülent Öcal evli ve iki çocuk babası.

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