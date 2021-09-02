CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Kılıçdaroğlu, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 'Oda Meclis Üyeleri, Meslek Odaları ve Yatırımcı İş Adamları' Buluşmasına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.