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CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ettiMilletvekili Faruk Sarıaslan, beraberinde CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve parti yöneticileri ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti


Milletvekili Faruk Sarıaslan, beraberinde CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve parti yöneticileri ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette CHP Milletvekili Sarıaslan ve parti yöneticileri ile bir süre sohbet eden Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçireceği projelere ilişkin misafirlerine bilgi verdi.

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