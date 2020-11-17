CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan, korona virüse yakalandı

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testimin negatif çıkmasına rağmen çekilen tomografi sonucunda Covit-19 bulgularına rastlandı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Bir süreliğine Nevşehir ‘den ve halkımızdan uzak kalacağım” sözlerini paylaştı.