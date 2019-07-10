Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed NEVÜ'de

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, bir dizi ziyaret için geldiği Nevşehir'de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) de ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin girişinde aracından inerek yerleşke içini gezerek Rektörlüğe gelen Hamed'e NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu eşlik etti.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed'i makamında ağırlayan Rektör Bağlı, Cibuti'nin dost ve kardeş ülke olduğunu ifade ederek, Türkiye-Cibuti arasında eğitim çalışmalarında işbirliği yapabileceklerini dile getirdi.

Rektör Bağlı, "Binlerce yıllık tarihi zenginliğe sahip Kapadokya bölgesinin köklü kültürünü biz de üniversite olarak bilimsel ve akademik çalışmalarımızla destekleyerek tanıtmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Cibuti'de bulunan üniversiteler ile ikili iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Cibuti'nin Türkiye'ye verdiği öneme değinen Başkan Hamed ise birçok alanda ivme kazanmayı hedefleyen Cibuti'nin, Türk üniversitelerinin bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Rektör Bağlı, Başkan Hamed'e günün anısına çanak plaket takdim etti.