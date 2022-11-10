Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobinx, NEVÜ'lü öğrencilerle bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni (NEVÜ) ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyet, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile birlikte Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda eğitim gören öğrencilerle Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrenci ve öğretim elemanlarının hazır bulunduğu salonda konuşan Rektör Aktekin, üniversite olarak öğrencilerin nitelikli bir eğitim almaları yönünde çok önemli çalışma ve projeler yürüttüklerini söyledi. Aktekin; “Bildiğiniz gibi küreselleşen dünya ile birlikte iletişim ağı da hızla gelişirken, kültürler birbirlerine daha da yaklaşıyor. Bununla birlikte dünyada ve Türkiye'de çok uluslu şirketler kuruluyor ve pek çok ülke kendi ülkelerini tanıtmak için de kültür elçilikleri ve dil kursları açıyor. Eğitimli bir insan için farklı kültürleri tanımak, başka kültürlerin tarihini ve medeniyeti bilmek günümüzde önemli gereksinimler arasında yer almakta. Sizler de başka bir ülkenin dilini öğrenme anlamında üniversitemizin Çince bölümünü tercih ettiniz. Bu sizlerin yeni kültürleri, medeniyetleri ve başka insanları tanıma noktasındaki isteğinizin büyük olduğunu gösteriyor. Biz de üniversite olarak sizlere daha nitelikli bir eğitim vermek için her türlü desteği veriyoruz. Diğer taraftan Çin Büyükelçiliğinin de bu bölümümüze eğitim ve öğretim araç-gereçleri anlamında büyük destekleri oldu. Kendilerinin göndermiş oldukları kitaplarında aralarında yer aldığı eserlerden oluşan ayrıca Doğu Dilleri ve Edebiyatı Kütüphanesi'ni bölümümüze kazandırdık. Büyükelçilimize Bölümümüze ve kütüphanemize vermiş oldukları desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Çin Büyükelçiliği ile iletişimimiz artarak devam edecek. Ayrıca siz öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmını Çin'de almanız veya Çin'deki üniversiteler ve bizim üniversitemiz arasında değişim programları için de girişimlerimiz olacak. İnşallah sizler de üniversitemizden mezun olduktan sonra ülkemizde veya başka ülkelerde Çince bilen ve aranan birer bireyler olacaksınız” diye konuştu.

NEVÜ'de Çin dilinin, kültür ve geleneğinin öğretilmesinden oldukça memnuniyet duyduğunu söyleyen Büyükelçi Liu Shaobin de; “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrencilere Çince öğretilmesi Çin ve Türkiye arasında kurulan dostluk köprüleri açısından da büyük önem arz ediyor. Umut ederim ki siz öğrenciler de Çinceyi daha iyi öğrenerek iki ülke arasında bir köprü olacaksınız. Biz de büyükelçilik olarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bu bölüm iki yıl önce açılmasına rağmen ve iki yıllık bir eğitimle siz öğrenciler arasından arkadaşlarınızın '21. Çince Köprüsü Yarışması'nda birincilik ve ikincilik kazanması sizlerin ve bölüm hocalarınızın çok çalışkan olduğunu göstermekte. İnanıyorum ki bir sonraki ziyaretlerimde sizleri Çinceyi daha iyi öğrenmiş göreceğim ve birlikte sohbet edeceğiz. Ayrıca sizlerin de Çin'i ziyaret etmenizi bekleriz. Büyükelçi olarak ayrıca rektörümüzü, bölüm hocalarınızı ve siz öğrencilerimizi de büyükelçiliğimizde ağırlamak isterim” diye konuştu.

Büyükelçi Liu Shaobin'in öğrencilerle bir süre sohbet etmesi ve öğrencilerin de Çince gösterilerinin ardından Çince söyledikleri şarkılar eşliğinde devam eden program, Büyükelçi Liu Shaobin ve beraberindeki heyetin Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin bağışladığı kitapların da yer aldığı ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Doğu Dilleri ve Edebiyatı Kütüphanesi'ni gezerek, kütüphanede yer alan eserleri incelemeleriyle sona erdi.