Çin Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling'dan NEVÜ'ye ziyaret

Çin'in seramik sanatıyla ünlü şehri Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling başkanlığındaki heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti.

Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling beraberinde, belediye başkan yardımcıları, Seramik Köyü Müdürleri, akademisyen ve gazetecilerden oluşan heyet ile birlikte NEVÜ'yü ziyaretlerinde kendilerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş karşıladı.

Heyeti makamında ağırlayan ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, üniversite olarak Çin ile her alanda ikili işbirliğinde bulunmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çiçek “Üniversitemiz kampüsü özelliği açısından Kapadokya'yı andıran mimari yapısıyla ön plana çıkmakta. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bölgemiz, o dönemlere ait bir çok doğal ve tarihi eser açısından da büyük önem arz etmekte. Üniversitemizin en önemli özelliklerinden birisi de bu zengin kültürle iç içe bir bölgede olması. Biz üniversite olarak özellikle Çin, Kore ve Japon kültürüne ve buradaki üniversiteler ile ikili işbirliğine büyük önem veriyoruz. Ayrıca bu amaç doğrultusunda üniversitemizde Çince ve Japonca bölümlerimizde bulunmakta olup, Çin ve Japon Büyükelçiliklerinin katkıları ve burada bulunan bazı üniversiteler ile yürüttüğümüz ikili işbirliği ile de üniversitemizde çeşitli kültürel ve bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra ‘Konfüçyus Enstitüsü'nün üniversitemiz bünyesinde açılması yönünde de çalışmamız var. Seramik alanında ise, üniversitemizde bölümlerimizde bulunmakta ve seramikle ilgili bir de Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz yer almakta. Bu merkezimiz özelikle seramik alanında aktif olarak ulusal ve uluslararası alanda faaliyetler yürütmekte. Araştırma merkezimizin yürüttüğü en önemli çalışmalardan birisi de her sene alanında birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirerek çalıştaylar düzenleyip sergiler açması. Sizlerle seramik başta olmak üzere her alanda ikili işbirliği yapmak bizler içinde memnuniyet verici olacaktır” diye konuştu.

Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling ise, Kapadokya'daki seramik kültürünü yerinde görmek ve incelemek, seramik alanında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile işbirliği amacıyla ziyarette bulunduklarını ifade etti. Yaling, “Nevşehir'e böyle güzel bir üniversitenin yapılması ve bünyesinde seramik üzerine bölümlerin bulunması çok güzel. Üniversite olarak değişik ve güzel bir mimariye sahipsiniz. Biz de bir ‘Seramik Üniversitesi' kurma düşüncesindeyiz. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan üniversiteler ile de bu konu üzerinde ikili işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde de seramik üzerine bölümlerin olduğunu öğrendiğimiz de bu bizim ilgimizi çekti ve ziyaret ederek yerinde görmek istedik. Türkiye ile bizim arasında gerek kültürel gerekse sanatsal alanlarda ortaklıklarımızın olması özellikle sanat alanında yürüteceğimiz çalışmalarımızda bizler için oldukça önemli. Sizin üniversitenizde de Çince üzerine bir bölümün bulunması ve bu alanda yürüttüğünüz çalışmaları öğrenince daha da mutlu olduk” dedi.

Çinli Heyet, NEVÜ Sanat Müzesini ve Halk Bilimi Müzesini Gezdi

Heyet daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde bölgenin geçmişten günümüze tarihi değerlerini içerisinde barındıran Halk Bilimi Müzesini ve birbirinden değerli sanatçıların eserlerin yer aldığı Sanat Müzesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek eşliğinde gezdi.

Heyete Halk Bilimleri Müzesi ve Sanat Müzesi içerisinde yer alan eserler hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Çiçek, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzede, Çinli ustaların eserlerini de sergilemekten onur duyacaklarını ifade etti.

Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden ve üniversite bünyesinde bulunan her iki müze ile içerisinde sergilenen birbirinden değerli eserlerden oldukça etkilendiklerini belirterek, Türkiye ziyaretlerinde doğru üniversitede bulunmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını ifade etti. Yaling, ayrıca NEVÜ müzesinde Çinli sanatçıların eserlerinin de sergilenmesine yönelik girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Çiçek ziyaret sonunda heyete tekrar teşekkür ederek, Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling üzerinde Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürü ile NEVÜ figürünün işlendiği Avanos çamurundan yapılmış tabak hediye etti.