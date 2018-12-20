Çin Tongchuan Belediye heyeti, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı seramik endüstrisinin en önemli merkezi konumundaki Tongchuan şehri Belediye Başkanı Chang Yaling başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Aralarında Tongchuan şehrindeki Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve çeşitli seramik şirketlerin genel müdürlerinin de hazır bulunduğu heyetin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Seçen, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafyaya sahip Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir'in 2005 yılında HABİTAT işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Dünya Barış Konferansında Dünya Barış Merkezi olarak ilan edildiğini kaydetti.

10 bin yıllık köklü tarihi boyunca farklı din ve inançlardan insanların barış içerisinde hayat sürdüğü bölgenin doğal, tarihi ve kültürel birikimleri ile dünyanın da önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Seçen, Tongchuan şehri ile bölgenin seramik endüstrisine sahip olmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesi anlamında oldukça önemli olduğuna inandığına vurgu yaptı. Seçen “ Bölgemizdeki çanak ve çömlek yapımı günümüzden 5000 yıl öncesine kadar dayanan oldukça köklü bir geçmişe sahip. Tongchuan şehrinin de seramik anlamında Çin genelinde ve dünya düzeyinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyorum. Her iki şehir arasındaki yakınlığın her alanda geliştirilmesi genel anlamda bir isteğimiz ” dedi.

Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling' de kendilerine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Tongchuan'ın seramik sanatıyla tanındığını, alternatif tıp alanında tıbbi ilaçların yetiştirildiği bölge olarak bilindiğini ifade eden Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling, kentte iki farklı seramik köyü bulunduğunu dile getirdi. Yaling, bu yıl seramik sanatının 1400. yılını büyük bir festivalle kutladıklarını ve 150 ülkeden sanatçıların yer aldığı festivale Türkiye'den katılım olduğunu vurguladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına Belediye Başkanı Chang Yaling'e Avanos el sanatları ürünü olan nazar ağacı motifli seramik tabak takdim ederken, Tongchuan Belediye Başkanı Chang Yaling ‘ de, Başkan Seçen'e Çin sembollerini taşıyan seramik çaydanlık hediye etti.