Çini sanatçısı Olçar öğrencilerle buluştu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde “Hayatın Anlamı Kitap” çerçevesinde öğrenciler çini sanatçısı Nida Olçar'la buluştu.

Proje çerçevesinde en çok kitap okuyan öğrenciler Çini atölye çalışmasıyla ödüllendirilerek sanatçı Nida Olçar ile birlikte çini çalışması yaptı. Programda 15 dakika kitap okuyan öğrenciler daha sonra çini Sanatçısı Nida Olçar'la Kütahya çinisi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrenciler kendi kitap ayraçlarını kendileri tasarlayarak çok keyifli bir atölye çalışması yaptı.

Hayatın Anlamı Kitap koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, öğrencilere unutulmaz anlar ve anılar yaşanmasına vesile olan sanatçı Olçar'a projeye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.