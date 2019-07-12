Çini ustası İsmail Yiğit 200 parçalık sergi açtı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze'de Kütahya'da çini sanatçılığı yapan İsmail Yiğit tarafından birbirinden farklı 200 parçalık sergi açıldı.

Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze'de Kütahya'dan gelen çini sanatçısı İsmail Yiğit tarafından 200 parçalık sergi açıldı. Açılan sergiden objeler, çini tabakların yanı sıra panolar yer alırken her bir eser ise tamamen el işçiliğinden yapıldı. Çini sanatçısı İsmail Yiğit açıklamasında, “ Sergimizi Avanos için ve buradaki misafirlerimiz için ve çini satıcıları için oluşturduk. Kokteylimizi yaptık ve tam gün boyunca sergimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Şuan da sergimizde 200 parça eserimiz bulunuyor. Sergimizde objeler var, tabaklar var bir de panolarımız var. Buradaki eserlerimizin özellikleri çok farklı alt yapıyla oluşturduğumuz tarzı sergiliyoruz. Bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyoruz. Güray Müze'de de bu eserlerimiz zaten daha önce de sergileniyordu. Bunların hepsi bire bir hepsi el işidir. Kendi oluşturduğum bir tarzdır. Burada yapılan 200 eserin ikinci bir örneği yok. Yani biz bir yaptığımızdan ikincisini yapmıyoruz” dedi.