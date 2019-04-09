Çinli Jacky Chen bisikletiyle 61 ülkeyi gezdi

40 yaşındaki Çinli Jacky Chen, 4 yıl önce bisikletiyle dünya turu yapmaya karar verdi. Çin'de mühendislik yapan Jacky Chen, bisikletiyle dünya turu yapabilmek için mühendisliği bırakmasının ardından 4 yılda 22 bin kilometre yaparak 61 ülkeyi gezdi. 61.ülke olarak Türkiye'ye gelen Chen, bundan sonraki hedefinin ise 40 ülkeyi daha gezmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesine de bisikletiyle gelen Chen, burada bol bol çay içtiğini söyledi. Jacky Chen, “61 ülkeyi bisiklet ile 4 yıldır geziyorum. Mühendistim işi bıraktım ve 4 yıldır bisiklet ile 22 bin kilometre yaparak 60 ülkeyi gezdim. 4 sene daha bisikletimle 40 ülke gezeceğim. Bisikletimle gezerek dünya turu yapmaktaki amacım bütün dünya güzelliklerini görmek, yaşamak ve paylaşmak istiyorum. Tüm dünya insanlarını görmek istiyorum. Kapadokya bölgesini görmeden önce birçok arkadaşım Kapadokya'yı mutlaka görmelisin diyordu. Şimdi gördüm buranın insanları çok sıcak. Ve her yerde çay içiyorum” diye konuştu.