Çinliler ilk kez Kapadokya'da ayin yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Çin'den bölgeye gelen 32 kişilik Çinli grup Kapadokya'da ayin düzenledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Çinliler ilk kez ayin yaptı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Konstantinos-Eleni Kilisesi'nde Çin'den gelen 32 kişilik grup Paskalya ayini düzenledi. Çinli rahip Chen Jose tarafından yönetilen ayinde Çinli grup yaklaşık 1 saat boyunca İncil'den bazı bölümleri okurken dua edildi. Kapadokya'da ayin yöneten rahip Chen Joes, Kapadokya'da ilk kez bir ayin yönettiğini ve bunun için çok mutlu olduğunu söyledi. Rahip Jose, "Bu kadar sıcakkanlı karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Türk insanlarına sıcakkanlı karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz. Yakın ilişkilerle buraların tadilatını yapabiliriz. Burada geçmişten kalan bir kilisede ayin yapmak çok büyük bir özelliktir” dedi. Rahip Yardımcısı Martha Yang'da açıklamasında Kapadokya'da ilk kez bir ayine katıldığını söyledi. Yang; “Daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldim. İlk defa Kapadokya'da bir kilisede ayin yaptık. Bu da benim için çok değişik bir duygu. Burada bizlere yarımcı olan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Mustapaşa'da Çinliler tarafından düzenlenen ayinde Mustafapaşa Köyü Muhtarı Gültekin Kan ve KABHİP Müdürü Levent Ak Çinlileri konuk ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.