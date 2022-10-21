Çocuklar tiyatroyla buluştu

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Zelzele' oyununu, tiyatroya gitme imkânı bulamayan çocuklar için kasaba ve köy okullarına giderek sahneliyor.

Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz'ın yaptığı, Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş'in rol aldıkları oyunda tarihi gelişmeler eğlenceli bir dille anlatılıyor. İlk olarak Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturulan oyun, kasaba ve köylerde yaşayan ve tiyatroya gitme imkânı bulamayan çocuklar için de okullarında sahneleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Nar Semih Aktekin Ortaokulu ile kasaba ve köy turnelerine başlayan tiyatro ekibi bu hafta sonu da oyunlarını Çat İlkokulu öğrencileri için sahneledi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu, Nar ve Çat Kasabalarının ardından diğer kasaba ve köylerde oyunlarını çocuklarla buluşturmayı sürdürecek.