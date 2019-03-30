Crowne Plaza, Ukrayna'da Kapadokya'yı tanıttı

Ukrayna'nın Kiev Şehrinden düzenlenen UİTT turizm fuarında Crowne Plaza Cappadocia Otel, Kapadokya bölgesini tanıttı.

Ukrayna'nın Kiev şehrinde 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenen UİTT turizm fuarına katılan Crowne Plaza Cappadocia Otel, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini tanıttı. Crowne Plaza Cappadocia Genel Müdürü Adnan Devrim'in katıldığı fuara Ukraynalıların büyük ilgi gösterdiği öğrenilirken Devrim yaptığı açıklamada Kapadokya bölgemize olan ilgi bizleri son derece mutlu etti dedi. Crowne Plaza Cappadocia Müdürü Adnan Devrim, "Kiev'de düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden UİTT turizm fuarında Erciyes'te bulunan turizmcilerimiz ile birlikte katıldık. Özellikle Ukrayna'da Kapadokya bölgemize olan ilginin son derece yoğun olması bizleri mutlu etti. Bizler Ukrayna'dan gelecek turistleri Erciyes ve Kapadokya turu paketleri şeklinde tanıttık. Gerek Erciyes'te bulunan turizmcilerimiz gerekse bizler ilgiden mutlu olduk. Önümüzdeki dönemde Ukrayna'da ülkemize gelecek olan turistlerin Erciyes ve Kapadokya turuna yoğun bir ilgi göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.