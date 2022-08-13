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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli’nin 751’inci yıl dönümü nedeniyle “Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır” temasıyla düzenlenen anma program çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü nedeniyle “Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır” temasıyla düzenlenen anma program çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasının ardından beraberinde bulunan heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ett.


Müze ziyareti basına kapalı olarak devam etti.

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