Cumhuriyet Bayramı programına eğitimli köpeklerin gösterisi damga vurdu

Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bugün Nevşehir Valiliğinde devam edildi.

Vali İnci Sezer Becel makamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte; protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Valilik konferans salonunda devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel bir konuşma yaptı. Vali Becel konuşmasında, “Bugün Cumhuriyetimizin 97. yılını milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı JAKEM Komutanlığına bağlı eğitimli at ve köpeklerin gösterileri ile devam etti. JAKEM Komutanlığına düzenlenen programda eğitimli köpekler, uyuşturucu madde bulma, canlı insan arama gösterilerinin yanı sıra Rüzgar isimli eğitimli köpeğin şınav, mekik, matematik işlemi yapan köpeklerin programı izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Programın son bölümünde ise eğitimli köpekler tarafından rehine kurtarma operasyonunun düzenlenmesiyle sona erdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı JAKEM Komutanlığına bağlı eğitimli köpeklerin gösterileri ile devam ederken eğitimli köpekler, uyuşturucu madde bulma, canlı insan arama gösterilerinin yanı sıra Rüzgar isimli eğitimli köpeğin şınav, mekik, matematik işlemi yapan köpeklerin programı izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Programın son bölümünde ise eğitimli köpekler tarafından rehine kurtarma operasyonunun düzenlenmesiyle sona erdi.