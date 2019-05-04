Damat İbrahim Paşa heykeli bakıma alındı

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Anıt Park içerisinde bulunan heykeli için bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Nevşehir'in kurucusu, Lale Devrinin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın, Heykeltraş Hakkı Atamulu tarafından 1946 yılında Bronzdan yaptığı heykel için bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından söz konusu heykel bulunduğu Anıt Park'tan iş makinaları yardımıyla söküldü.

Heykelin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tesislerinde Nevşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilecek bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şehrin farklı bir noktasına yerleştirileceği açıklandı.