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Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Nevşehir’de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nevşehir'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan bir apartmanın giriş katının pencere korkuluklarına yavru bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı.


Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan yavru köpek Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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