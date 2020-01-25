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Deprem bölgesi için Ürgüp'te toplanan yardımlar dualarla gönderildi

Depremin ardından Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlatılan kampanyada toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Depremin ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başlatılan kampanyada toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.


Elazığ Sivrice merkezli olarak yaşanan depremin ardından yardım çağrısında bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kısa sürede 1 tır dolusu yardım malzemesinin Ürgüp'te toplandığını ve bugün gece AFAD ekipleriyle yapılacak işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını ifade etti.


Belediye görevlileri ve Kızılay Ürgüp Şubesi gönüllüleriyle birlikte yola çıkan Ürgüp Belediyesi yardım tırı gece saatlerinde deprem bölgesine ulaşacak. Yapılan uğurlama programına Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün yanı sıra AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Aktürk, “Enkaz çalışmaları devletimiz eliyle yerine getiriliyor. Dün gece itibarıyla yardım kampanyası başlattık. Deprem bölgesinde -15 derecelerde evlerine giremeyen binlerce insanımız var. Acil ihtiyaç olarak kış şartlarında battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı gibi yardım çağrısında bulunduk, sağolsun Ürgüp halkı çağrımıza duyarsız kalmadı. Hayra vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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